МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД в январе выросла на 3%, до 104,1 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в январе 2022 года составила 104,1 млн тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении.

Грузооборот вырос на 6% и обновил рекорд января - 224,6 млрд тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 282,8 млрд тонно-километров (+4,8%).

За отчетный период железными дорогами было погружено: каменного угля - 31,8 млн тонн (+3,1% к январю 2021 года); кокса - 973 тыс. тонн (+6,3%); нефти и нефтепродуктов - 19,5 млн тонн (+8,2%); руды железной и марганцевой - 9,7 млн тонн (-1,1%); черных металлов - 6,1 млн тонн (+5,6%); лома черных металлов - 698 тыс. тонн (-24,3%); химических и минеральных удобрений - 5,5 млн тонн (-3,2%); цемента - 1,3 млн тонн (+5,7%); лесных грузов - 2,9 млн тонн (-13,4%); зерна - 1,9 млн тонн (-30,9%); строительных грузов - 8,4 млн тонн (+4%); руды цветной и серного сырья - 1,5 млн тонн (-6,6%); химикатов и соды - 2,1 млн тонн (+3,7%); промышленного сырья и формовочных материалов - 2,7 млн тонн (+18,4%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 9,2 млн тонн (+15,2%).

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года компания прогнозирует рост погрузки на 2,4%, до 1 млрд 313 млн тонн.