Путин поздравил работников ММК с 90-летием со дня основания комбината

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Магнитогорского металлургического комбината (ММК) с 90-летием со дня его основания. В поздравительной телеграмме глава государства упомянул вклад предприятия в победу в Великой Отечественной войне и отметил его влияние на укрепление ключевых отраслей экономики России.

"Сегодня комбинат модернизируется, наращивает объемы поставок на внутренний рынок и за рубеж. Активно внедряя новейшее оборудование и технологии, привлекая инвестиции, ваше предприятие содействует обеспечению обороноспособности России, укреплению ключевых, стратегических отраслей экономики - энергетики, строительства, машиностроения", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Президент указал на богатую историю и традиции предприятия. "С первых лет своей работы благодаря выпуску качественной востребованной продукции коллектив "Магнитки" многое сделал для индустриального подъема нашей страны. А в годы Великой Отечественной войны, бесперебойно поставляя на фронт боеприпасы, снабжая оборонные производства броней для танков, внес весомый вклад в Великую Победу", - добавил Путин.

Днем основания Магнитогорского металлургического комбината - одного из крупнейших металлургических предприятий мира - считается 1 февраля 1932 года, когда в первой его домне был получен первый чугун.