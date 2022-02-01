Правление Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС возглавил Алексей Кедрин

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Председателем правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) назначен Алексей Кедрин, ранее занимавший руководящие должности в РАНХиГС при президенте РФ и компаниях FMCG рынка. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"На прошедшем накануне в Москве общем собрании АФПЕАЭС единогласным решением членов ассоциации новым председателем правления организации был избран Алексей Леонидович Кедрин. На этом посту он сменил Дмитрия Анатольевича Кудлая, который, работая вице-президентом АО "Генериум", руководил ассоциацией", - отмечается в сообщении.

Кудлай останется членом правления и сосредоточится на развитии научно-технологического потенциала фармацевтической отрасли, пояснили в ассоциации. Перед новым председателем стоят задачи по представлению интересов организации в органах государственной власти РФ и на площадках ЕАЭС, а также по развитию репутации фармацевтической отрасли стран-участников.

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза зарегистрирована в 2012 году. В нее входят ведущие фармацевтические компании-производители: "Активный компонент", "Биокад", "Велфарм", "Генериум", "Герофарм", "Нанолек", "НПО Петровакс фарм", "НТФФ Полисан", "Фармстандарт", "ЦВТ Химрар".