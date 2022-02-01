Иранский танкер доставил 2 млн тонн газового конденсата в Венесуэлу

ТЕГЕРАН, 1 февраля. /ТАСС/. Иранский нефтяной танкер доставил 2 млн тонн сжиженного газового конденсата в Венесуэлу. Как сообщило во вторник иранское агентство IRNA, судно стало под разгрузку в порту Хосе государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA).

PDVSA и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) во второй половине прошлого года начали своп-сделку по обмену иранского газового конденсата на тяжелую нефть венесуэльской нефтяной компании. Соглашение считается ключевым для поддержания добычи нефти в Венесуэле, которая нуждается в разбавителях, включая конденсат, для транспортировки и экспорта.

В прошлом году две государственные компании, находящиеся под санкциями США, обменяли около 4,82 млн баррелей газового конденсата на 5,55 млн баррелей тяжелой нефти, которые в основном перевозились судами под иранским флагом.

Две страны также договорились обменять иранский бензин на венесуэльское авиационное топливо, что помогло решить проблему нехватки топлива в Венесуэле.