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Стоимость газа из России для Молдавии снизится в феврале с $686 до $563

Председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что снижение стоимости позволит предприятию компенсировать часть "отрицательных финансовых отклонений", которые на данный момент составляют свыше 2 млрд леев (более $111 млн)
© Егор Алеев/ТАСС

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Стоимость российского газа для Молдавии снизится в феврале 2022 года с $686,9 до $563 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем Telegram-канале во вторник.

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"По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит $563 за 1 тыс. куб. м", - написал Чебан. По его словам, снижение стоимости позволит предприятию компенсировать часть "отрицательных финансовых отклонений", которые на данный момент составляют более 2 млрд леев (более $111 млн).

Парламент Молдавии 20 января во второй раз за последние несколько месяцев ввел на 60 дней режим чрезвычайного положения в стране после того, как "Молдовагаз" не мог рассчитаться с "Газпромом". Это происходило из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране и финансовых трудностей газораспределительной компании. До осени 2021 года в тарифе для конечных потребителей была заложена цена на уровне $148,87 за тыс. куб. м. Подорожание вызвало жесткую критику со стороны оппозиции, которая обвинила власти в неспособности согласовать с "Газпромом" более выгодный контракт.

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РоссияМолдавия
Молния
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