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"Транснефть" в 2021 году восстановила финпоказатели

Выручка достигла 1,078 трлн рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Транснефть" в 2021 году в целом смогла восстановить свои финансовые показатели благодаря в том числе смягчению ограничений в сделке ОПЕК+, сказал в интервью журналу "Трубопроводный транспорт нефти" глава компании Николай Токарев.

"Поэтапное смягчение условий сделки ОПЕК+ позитивно отразилось на деятельности компании, объемы транспортировки нефти увеличились. Кроме того, тарифы на транспортировку были проиндексированы на 3,6%. Благодаря этим факторам компания в целом восстановила свои ключевые финансовые показатели. Выручка по МСФО за 2021 год составила 1,078 трлн руб.", - сказал он.

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