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РФПИ инвестирует в компанию-разработчика препарата для лечения артериальной гипертензии

Помимо резистентной гипертензии, препарат может использоваться для терапии других заболеваний, включая хроническую сердечную недостаточность и коронарную болезнь сердца, отметили в РФПИ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), международная биофармацевтическая компания AstraZeneca и "Юникорн кэпитал партнерс" инвестируют в компанию "Таргет медикалс", которая разрабатывает инновационный препарат для лечения резистентной артериальной гипертензии. Об этом говорится в сообщении фонда.

"Разработка "Таргет медикалс" представляет собой ингибитор альдостеронсинтазы - фермента, отвечающего за выработку альдостерона. Последний, в свою очередь, является важнейшим компонентом системы, участвующей в регуляции объема циркулирующей крови и артериального давления", - отмечается в сообщении.

Разработка новых фармакологических подходов для лечения артериальной гипертензии является важной медицинской потребностью - в мире насчитывается не менее 1 млрд человек, страдающих от данного заболевания.

Помимо резистентной гипертензии, будущий препарат может использоваться и для терапии других заболеваний, включая хроническую сердечную недостаточность, коронарную болезнь сердца и многие другие, также пояснили в РФПИ.

"Данная инвестиция является частью стратегии РФПИ, направленной на поддержку инноваций и продвижение прорывных технологий в области здравоохранения. Она также демонстрирует пример синергии РФПИ и РВК, которая достигнута за счет объединения широкой сети партнеров, успешного опыта сотрудничества РФПИ с ведущими компаниями в сфере медицины и фармацевтики, а также индустриальной экспертизы фондов с участием РВК на российском венчурном рынке. Это позволит оказать содействие "Таргет медикалс" на этапах испытаний препарата и его дальнейшего вывода на мировой рынок, чтобы значимо улучшить качество жизни миллионов людей", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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