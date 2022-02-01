Завод по созданию беспилотников в Дубне выйдет на полную мощность в 2024 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Построенный на собственные средства компании "Кронштадт" завод по производству беспилотных летательных аппаратов в Дубне выйдет на полную мощность в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В 2022 году продолжатся работы на площадке нового серийного завода, а также будет проведена реконструкция еще нескольких корпусов на территории соседнего Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ, входит в "Кронштадт"), с которым они совместно образуют Центр производства беспилотников. На полную производственную мощность серийный завод выйдет в 2024 году", - сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что строительство нового предприятия велось за внебюджетные средства и было осуществлено в рекордно короткие сроки - с апреля по декабрь 2021 года. Это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России. "Компания "Кронштадт" вложила в проект строительства серийного завода и реконструкции 14 корпусов и цехов ДМЗ в 2021 году 12,5 млрд руб.", - подчеркнули в АО "Кронштадт".

В пресс-службе отметили, что также в течение 2022 года будет проведено благоустройство территории нового завода и создана парковка. "Уже сделаны две вертолетные площадки", - напомнили в пресс-службе.

"Таким образом, сформирована производственная площадка, обеспечивающая полный цикл производства комплексов с БЛА и обладающая существенным потенциалом развития", - сообщили в АО "Кронштадт".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения цехов нового завода компании "Кронштадт" сообщил, что завод по производству БЛА, который "Кронштадт" открыл в Дубне, сможет производить беспилотные летательные аппараты палубного базирования и аппараты вертолетного типа. Планируется, что центр будет производить десятки крупноразмерных беспилотников и наземные пункты управления комплексами с БЛА, а также обеспечит 1 500 рабочих мест в регионе.