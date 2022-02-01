Украина впервые начала физический реверс газа из Венгрии

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Украина со вторника впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС (газотранспортная система) могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", - написал Макогон в Facebook.

По его словам, венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в том числе и в случае отсутствия транзита. "Открытие этого направления также позволяет трейдерам организовывать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии", - добавил Макогон.

Ранее Оператор ГТС Украины договорился с венгерским FGSZ о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии на Украину до 30 сентября 2022 года. Соглашение между ОГТСУ и FGSZ позволяет физически транспортировать на Украину до 8 млн куб. м природного газа в сутки (2,9 млрд куб. м в год). Вместе с имеющимися 27 млн куб. м суточных мощностей из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта газа на Украину до 35 млн куб. м в сутки.

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы. Между тем с 1 октября 2021 года Киев лишился импорта из Венгрии по виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по украинской территории российского природного газа венгерской стороне.