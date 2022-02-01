В СФ назвали ситуацию с самообеспеченностью семенами картофеля близкой к катастрофической

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров обратил внимание на близкие к катастрофическим показатели самообеспеченности сельскохозяйственного рынка РФ семенами картофеля и сахарной свеклы и отметил, что решить проблему невозможно без участия представителей науки и бизнеса.

"Они [показатели в рамках реализуемых программ по импортозамещению семян картофеля и сахарной свеклы] должны достигать 75%. Раньше мы хотя бы по зерновым достигали этих показателей, но нас тревожит, что по зерновым, по нашим данным, сейчас уровень самообеспеченности 74%. Это нас тревожит. И по тем видам семян, о которых я уже говорил, ситуация близка к катастрофической", - сказал сенатор на расширенном заседании комитета, посвященном результатам реализации Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.

Он напомнил, что при рассмотрении в СФ закона о семеноводстве председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко обратила особое внимание на результаты программы по развитию семеноводства, отметив невысокие показатели по импортозамещению семян картофеля и сахарной свеклы, низкие планки установленных показателей ФНТП и необходимость их повышения в целях скорейшего достижения показателей доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур.

"Безусловно, без науки, без представителей бизнеса этот вопрос [развития семеноводства] решать невозможно. Семена, которые сегодня создает наша наука, не всегда востребованы бизнесом. Это нас тоже очень сильно беспокоит. Мы бы хотели, чтобы тут какой-то способ типа государственного задания возникал для того, чтобы наши семена, которые разрабатываются в рамках научной деятельности, не оказывались где-то в закромах, а реально использовались в высеве отечественных культур", - подчеркнул Майоров.

В свою очередь глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила об очевидной "тотальной зависимости отечественных сельхозпроизводителей от иностранных семян практически по всем направлениям агрокультур". "Проблема действительна очень глубока. Очевидно, что изменить ситуацию в лучшую сторону могут только существенные инвестиции в развитие отечественного семеноводства, воссоздание и развитие семеноводческих хозяйств, а также меры, которые направлены на создание коммерческого интереса российского бизнеса, который сегодня успешно производит сельхозпродукцию, но фактически - и нужно это честно признать - не заинтересован в закупке отечественных семян", - отметила она.

По словам сенатора, с учетом приобретения годами у мировых производителей семян пакета услуг под ключ, включая удобрения и прочие комплектующие, "получается замкнутый круг".