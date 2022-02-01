PGNiG в марте будет поставлять на Украину СПГ из США после регазификации

ВАРШАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG заключила с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine контракт на разовую поставку на Украину получаемого Польшей из США сжиженного природного газа после регазификации в республике. Об этом PGNiG сообщила во вторник в распространенном сообщении.

"Танкер с американским СПГ прибудет на СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года. После регазификации топливо будет подаваться в польскую систему передачи. ERU Europe будет получать купленное топливо через интерконнектор между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года", - указано в сообщении.

Как подчеркнули в PGNiG, это уже вторая подобная сделка. Первая состоялась в ноябре 2019 года.

"Благодаря инвестициям в газовую инфраструктуру, осуществленным в Польше в последние годы, мы можем укрепить энергетическую безопасность региона, обеспечив нашим клиентам доступ к диверсифицированным источникам природного газа и возможность выбрать лучшее предложение на рынке", - указал глава PGNiG Павел Маевский.

"Наши поставки конкурентоспособного природного газа из США поддержат устойчивость и безопасность поставок для украинских потребителей в оставшиеся месяцы этой зимы", - добавил управляющий партнер ERU Ярослав Мудрый. "Новая сделка по СПГ дополняет усилия PGNiG и ERU по поддержке долгосрочной энергетической независимости Украины путем развития новой добычи газа посредством совместной разведки и добычи газа", - отметил он.

PGNiG и ERU сотрудничают уже несколько лет. В августе 2016 года ERU приняла первую партию газа, проданную PGNiG на украинский рынок. В прошлом две компании также совместно поставляли природный газ оператору украинской газотранспортной сети и в газохранилища. В августе 2021 года PGNiG и ERU начали разведку и добычу углеводородов в западной части Львовской области.