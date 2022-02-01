Глава Минвостокразвития пригласил делегацию КНДР на Восточный экономический форум

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков пригласил делегацию КНДР на Восточный экономический форум, который пройдет в начале сентября во Владивостоке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства по итогам встречи Чекункова с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в Российской Федерации Син Хон Чхолем.

"Алексей Чекунков пригласил корейскую делегацию принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре 2022 года во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что в последние два года контакты представителей КНДР и Дальневосточного федерального округа были осложнены ограничениями, введенными из-за коронавируса. В частности, товарооборот снизился более чем в 350 раз и по итогам 11 месяцев 2021 года составил $40 тыс., тогда как в 2020 году товарооборот Дальневосточного федерального округа с КНДР насчитывал $14,7 млн.

"Стороны высказались за поэтапное восстановление торгово-экономических связей с учетом специфики эпидемиологической обстановки. Алексей Чекунков отметил важность применения профилактических мер для обеспечения инфекционной безопасности трансграничных контактов", - добавили в пресс-службе.

Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит ежегодно согласно указу президента России от 19 мая 2015 года на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета. Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала, расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

В 2022 году форум пройдет 5-8 сентября. В рамках ВЭФ состоится международный форум по сохранению тигра.