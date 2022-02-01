Объем валовой продукции АПК в Татарстане снизился почти на 20% из-за жары и засухи

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Объем валовой продукции агропромышленного комплекса Татарстана составил 237,2 млрд рублей по итогам 2021 года, что на 19,9% ниже показателей 2020 года. Об этом во вторник сообщил на заседании Комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиль Залаков.

"Аномальные погодные условия прошлого года негативно отразились на показателях в сельском хозяйстве республики. По итогам года объем валовой продукции, учитывая все категории хозяйств, снизился на 19,9% в сопоставимых ценах относительно соответствующего периода 2020 года и составил 237,2 млрд рублей", - сказал Залаков.

По его словам, в 2022 году перед агропромышленным комплексом стоит задача по наращиванию конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и повышению финансовой устойчивости предприятий отрасли.

"В 2022 году производство сельскохозяйственной продукции, согласно прогнозу, составит порядка 110% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года, в том числе в растениеводстве ожидаем 126%, животноводстве - 100%", - сказал Залаков.

30 июня 2021 года из-за засухи и жары в Татарстане ввели режим ЧС в 38 муниципалитетах. Позже его действие распространили на 42 района Татарстана. Режим ЧС позволяет сельхозпроизводителям пролонгировать инвестиционные и краткосрочные кредиты, а также другие обязательства в связи с форс-мажорными ситуациями.