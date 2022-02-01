Производители "Эпиваккороны" заключили контракты на экспорт более 50 млн доз вакцины

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Производители вакцины "Эпиваккорона" заключили с зарубежными компаниями соглашения и контракты на поставку за границу более 50 млн доз препарата. Об этом журналистам сообщили во вторник в разработавшем вакцину центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"В настоящее время между производителями вакцины "Эпиваккорона" и зарубежными компаниями заключены соглашения и контракты на поставки вакцины за границу общим объемом более 50 млн доз", - говорится в сообщении.

Ранее в "Векторе" сообщили, что получение очередного заказа Минздрава РФ на производство вакцины "Эпиваккорона" ожидается в феврале.

Вакцина "Эпиваккорона" разработана центром "Вектор" Роспотребнадзора и зарегистрирована Минздравом РФ 13 октября 2020 года. По данным центра, в 2021 году в гражданский оборот было введено почти 6,5 млн комплектов вакцины.