"Дочка" "ННК-Ойл" выиграла аукцион на участок недр в Оренбургской области

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "ННК-Оренбургнефтегаз" - дочернее предприятие "ННК-Ойл" (структуры "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова) - стало победителем аукциона на Умиркинский участок недр в Оренбургской области. Итоговая сумма разового платежа за право пользования недрами на участке составила 2,12 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Роснедр.

"Умиркинский участок: победитель - ООО "ННК-Оренбургнефтегаз", итоговый разовый платеж: 2,12 млрд руб.", - отметили в ведомстве.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами Умиркинского участка составил 623,7 млн рублей.

Кроме "ННК-Оренбургнефтегаза", в аукционе участвовали "Татнефть" и ее "дочка" "Татнефть-Самара", а также региональные компании - "Русланойл", "УДС Нефть", "Ойлгазтэт" и "Строймонтаж".

Кроме того, "дочка" "ННК-Ойл" участвовала в аукционе на Емельяновский участок недр, расположенный также в Оренбургской области. Однако участок по итогам аукциона получила компания "Строймонтаж" за 1,603 млрд рублей при стартовой цене в 151,3 млн рублей.

Об Умиркинском и Емельяновском участках

Запасы нефти на Умиркинском участке по категории B1 составляют 0,026 млн тонн, по категории C1 - 1,145 млн тонн, по категории C2 - 0,05 млн тонн. Нефтяные ресурсы на участке по категории D0 оцениваются в 6,238 млн тонн, по категории Dл - 2,4 млн тонн, по категории D1 - 3,2 млн тонн. Ресурсы газа по категории D1 оцениваются в 1,4 млрд куб. м.

На Емельяновском участке недр извлекаемые запасы нефти по категории A составляют 0,39 млн тонн, по категории B1 - 0,029 млн тонн, по категории B2 - 0,081 млн тонн, по категории C1 - 0,109 млн тонн. Перспективные ресурсы по категории на участке по категории Dл оцениваются в 1,3 млн тонн, по категории D1 - 0,2 млн тонн.