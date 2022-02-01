Сервис резидента "Сколково" на основе ИИ позволит выявлять риски при заключении договоров

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Резидент фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) компания Embedika и разработчик комплекса информационно-правового обеспечения "Гарант" заключили соглашение о партнерстве для развития сервиса Contract, который позволит предпринимателям самостоятельно оценить риски при заключении договора. Об этом во вторник сообщила пресс-служба фонда.

"Благодаря интеграции Contract с сервисом "Гарант Коннект" в тексте договора выявляются ссылки на нормативно-правовые акты, которые упоминаются в документе. При переходе по ссылке найденный нормативно-правовой акт открывается в справочной правовой системе, что позволяет пользователю быстро ознакомиться с документом и подписать договор без рисков", - говорится в сообщении.

По данным фонда, на российском рынке LegalTech множество решений на основе машинного обучения для среднего и крупного бизнеса, однако такие решения дорого стоят и носят инвестиционный характер. Contract - это доступный и бесплатный инструмент для предпринимателей из сегмента малого бизнеса, юристов, а также для граждан, которые хотят самостоятельно оценить риски перед подписанием договора.

Сервис автоматически проверяет договоры прямо в браузере: находит в тексте документа условия, на которые стоит обратить внимание, и дает рекомендации по изменению нежелательных формулировок. По словам директора по акселерационным программам кластера информационных технологий фонда "Сколково" Антона Пронина, работа с договорами и нормативными правовыми актами - наиболее востребованный и экономически оправданный кейс по применению методов искусственного интеллекта.

"Гарант" уже более 30 лет развивает крупнейшую в России LegalTech-систему и накопил уникальный опыт, свою аудиторию. До недавних пор не было возможности интеграции стартапов в эту платформу и, казалось, что это стратегическое решение. Однако, данная интеграция иллюстрирует то, что платформа взяла курс на открытость и интеграцию с другими решениями, давая им возможность более быстрого развития", - приводятся в сообщении слова Пронина.