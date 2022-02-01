Главу компании "Русатом Инфраструктурные решения" избрали генеральным директором "Квадры"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в госкорпорацию "Росатом") Ксения Сухотина избрана главой генерирующей компании "Квадра". Об этом говорится в сообщении энергокомпании по итогам заседания совета директоров.

"Согласовать совмещение генеральным директором ПАО "Квадра" Сухотиной Ксенией Анатольевной следующих должностей: генерального директора акционерного общества "Русатом Инфраструктурные решения", директора ассоциации организаций цифрового развития отрасли "Цифровая энергетика", - говорится в сообщении.

Полномочия Семена Сазанова, возглавлявшего "Квадру" до Сухотиной, прекращены.

Наряду с этим, совет директоров установил дату внеочередного общего собрания акционеров компании на 10 апреля 2022 года.

31 января стало известно, что компания "Русатом Инфраструктурные решения" ("РИР", входит в Росатом) купила 82,47% акций энергокомпании "Квадра" у компании "Онэксим". "Квадра" работает в 10 областях Центрального федерального округа: Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5 904,2 км. Общая установленная электрическая мощность компании - 3,16 ГВт, тепловая - 14 947 Гкал/ч.