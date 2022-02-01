В ЕК заявили, что санкции против РФ будут иметь последствия для экономики Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Массивный пакет санкций в отношении России, который готовится Евросоюзом, будет иметь последствия для экономики ЕС. Об этом во вторник заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, выступая в эфире телеканала Bloomberg TV .

"Мы готовим массивный пакет санкций против России в случае дальнейшей агрессии. Они должны иметь сдерживающий эффект, показывающий РФ, что агрессивные действия повлекут за собой тяжелые последствия. Понятно, что если прибегать к массивным санкциям, они также повлияют на экономику ЕС. <…> Это цена, которую мы должны заплатить, если хотим сохранить мир в Европе", - отметил Домбровскис.

При этом, по словам замглавы ЕК, "трудно сказать", планирует ли Россия вообще какое-либо вторжение на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.