Стоимость сертификата на жилье для детей-сирот в Алтайском крае увеличили на 47%

БАРНАУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об увеличении стоимости жилищных сертификатов, выдаваемых детям-сиротам, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник. Стоимость жилищного сертификата выросла на 47% из-за роста стоимости квадратного метра в первом квартале 2022 года.

Проблема обеспечения сирот жильем на Алтае стоит достаточно остро: своей очереди на получение жилья ждут 6,2 тыс. человек в возрасте старше 18 лет, еще 1,7 тыс. человек в течение трех лет попадут в эту очередь. Ежегодно край может приобретать не более 400 квартир для них. В 2021 году в регионе для решения проблемы запустили механизм выдачи жилищных сертификатов за счет средств краевого бюджета. В крае выдали уже 125 сертификатов.

"Измененный порядок предоставления жилищного сертификата для детей-сирот подписан 1 февраля губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В новой редакции стоимость сертификата рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра, определяемой Минстроем России. На первый квартал 2022 года утвержденная стоимость квадратного метра составляет 62 834 рубля. Таким образом, сумма сертификата будет увеличена до 2,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минстроя Алтайского края ТАСС уточнили, что ранее стоимость жилищного сертификата составляла 1,4 млн рублей, исходя из стоимости квадратного метра в 42 666 рублей. Таким образом, стоимость сертификатам выросла на 47%.

"Сертификат таким номиналом получат все, кто ранее обращался за ним, но не стал его обладателем, а также все, кто подаст заявление в течение первого квартала 2022 года. Те, кто получил жилищный сертификат до 31 декабря 2021 года, но не стал собственником жилья, вправе обратиться с заявлением о перерасчете размера выплаты на жилье и выдаче нового сертификата", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Томенко поручил пересчитать стоимость жилищных сертификатов, выданных сиротам в 2021 году, из-за роста стоимости квадратного метра. Губернатор поручил увеличить стоимость каждого сертификата на 665 тыс. рублей. Всего с начала внедрения системы сертификатов для детей-сирот в крае на их получение подали заявления 333 человека.