Сбер добавил Китай в географию трансграничных переводов по номеру телефона

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сбер сделал возможным перевод денег на кошелек Alipay в Китай по номеру телефона, расширив таким образом свою географию трансграничных переводов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Сегодня мы добавили в географию трансграничных переводов "Сбера" еще одну страну. Уверен, что сервис переводов в Китай будет востребован нашими клиентами", - сообщил директор дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Леонид Шныр.

Сервис запущен совместно с компанией Western Union, предоставляющей возможность проводить непрерывные трансграничные денежные потоки через свою глобальную финансовую сеть. Стоимость перевода составит 1%.

"Для отправки достаточно в "Сбербанк Онлайн" ввести номер телефона и ФИО получателя, перевод автоматически зачислится на найденный кошелек в китайских юанях", - отмечает пресс-служба Сбера.

Alipay - одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. Основана в 2004 году. Данную платежную систему также используют более 460 тысяч других компаний.