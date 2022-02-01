Производство сельхозтехники в России выросло на 46% в 2021 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Объем производства отечественной сельхозтехники в России в 2021 году вырос на 46% по сравнению с показателем за 2020 года и составил 218 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Росспецмаш".

"В 2021 году объем производства сельскохозяйственной техники в Российской Федерации составил 218 млрд рублей, что на 46% больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Отгрузки выросли на 33%, до 199 млрд рублей", - отмечается в сообщении. По данным ассоциации, в 2020 году рост выпуска российской сельхозтехники составил 29,6% по сравнению с 2019 годом, а объем - 149 млрд рублей.

Участники рынка также сообщили о том, что в 2021 году производство плугов выросло на 34%, до 3,9 тыс. единиц, опрыскивателей - на 34%, до 1,7 тыс., борон - на 29% до 6,7 тыс., сельскохозяйственных тракторов - на 28%, до 6 тыс., зерноуборочных комбайнов - на 26%, до 7 тыс. единиц, сеялок - на 15%, до 6,7 тыс. единиц.

В ассоциации напомнили, что основным механизмом господдержки отечественного сельхозмашиностроения является предоставление субсидий производителям сельхозтехники. Однако при условии сохранения прошлогодних объемов производства сельхозтехники, выделенных в текущем году 10 млрд рублей на реализации программы не хватит, чтобы удовлетворить весь спрос со стороны аграриев на приобретение агромашин со скидкой, считают участники рынка.

"По предварительным оценкам ассоциации, отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в 2022 году сокращаться не будут при условии увеличения финансирования", - отмечается в сообщении.