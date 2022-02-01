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Энергетический кризис в Европе

Цена газа в Европе опустилась ниже $900 за тыс. куб. м из-за роста транзита через Украину

Общее снижение стоимости газа за день составляет более 8%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м. на фоне почти двукратного увеличения транзита российского газа через Украину, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $899,99 за 1 тыс. куб. м., или €77,3 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общее снижение стоимости газа за день составляет более 8%.

Происходит это на фоне увеличения номинаций со стороны "Газпрома" на транзит газа через территорию Украины. На сегодня к прокачке заявлены объемы в 107,7 млн куб. м. - это в 1,8 раза выше, чем накануне, и более чем в два раза выше, чем средний транзит за сутки в январе.

Таким образом, с наступлением февраля показатели прокачки российского газа через Украину приблизились к объемам, забронированным на основе долгосрочного контракта (около 109,5 млн куб. м. в сутки).

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Несколько западных СМИ сообщил, что в случае гипотетического вторжения РФ на Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток - 2". При таком сценарии в Брюсселе допускают, что Россия может в качестве ответной меры сократить поставки газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в Старом Свете.

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