Автомобили и арестованное имущество исключат из расчета нуждаемости семей с 1 апреля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Автомобили и имущество под арестом исключат с 1 апреля 2022 года из расчета комплексной оценки нуждаемости семей при назначении детских выплат. Также из расчета будут исключены денежные средства из маткапитала, целевые средства на развитие собственного дела и полученные в рамках господдержки средства для приобретения имущества, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Согласно утвержденным изменениям, при принятии решения о выплатах не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под арестом. По новым правилам также не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевых субсидий", - рассказали в министерстве.

Соответствующие изменения в правила комплексной оценки нуждаемости, которые применяются при назначении выплат на детей от трех до семи лет, выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, вступят в силу с 1 апреля 2022 года.

Кроме того, из расчета также исключаются некоторые виды доходов при расчете среднедушевых доходов семьи: целевые средства на развитие собственного дела, средства материнского капитала, полученные в денежной форме, налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества. "Существенно смягчается правило "нулевого дохода" для беременных женщин. Теперь, если шесть месяцев беременности пришлись на период расчета среднедушевого дохода, женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты. Кроме того, правило "нулевого дохода" не будет применяться, если на момент подачи заявления срок беременности женщины превышает 12 недель", - добавили в министерстве.

Также подать заявление на выплату на детей от трех до семи лет можно будет по месту фактического жительства, если соответствующая возможность предусмотрена региональными правилами. Помимо этого, устанавливается беззаявительный перерасчет выплат в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума.

В Минтруде напомнили, что при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно, выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет, а также выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, проводится комплексная оценка нуждаемости, предполагающая, помимо оценки доходов, также оценку имущественной обеспеченности, финансовых накоплений и "правило нулевого дохода", то есть оценку использования гражданами своего трудового потенциала.