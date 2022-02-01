РБК: Анадырь стал самыми дорогим городом России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Росстат опубликовал статистику за 2021 год по индексу стоимости жизни, в которую включили 290 городов и поселков городского типа. По результатам исследований, столица Чукотского автономного округа Анадырь стала самым дорогим городом России, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Как сообщает ведомство, проанализировали 254 вида потребительских товаров среди городов. Этот набор услуг в Анадыре обойдется на 57% дороже среднероссийского значения. Из ежегодно обследуемых населенных пунктов город становится самым дорогим пятый раз подряд.

В Камчатском крае и Якутии (отдаленные районы Дальнего Востока традиционно входят в число самых дорогих для проживания) стоимость не намного дешевле. Москва по относительной дороговизне оказалась за пределами первой десятки городов (индекс для Москвы 1,28 при общероссийском значении 1), а Санкт-Петербург вошел лишь в четвертую десятку, пишет газета.

Дешевле всего наиболее представительные в потреблении товары и услуги стоят в Назрани и других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. У Назрани индекс стоимости жизни составляет 0,75, то есть там товары и услуги на 25% дешевле, чем в среднем по стране, пишет РБК.

В отличие от индекса потребительских цен, измеряющего отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода, индекс стоимости жизни позволяет обеспечить возможность определения места отдельных городов Российской Федерации по уровню цен набора товаров и услуг по сравнению с Россией в целом, сообщается на сайте Росстата.