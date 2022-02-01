Росстандарт сокращает на месяц сроки ввоза импортного цемента в РФ для стабилизации цен

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Подведомственный Минпромторгу Росстандарт сокращает сроки оформления импортного цемента почти на месяц для повышения конкуренции на рынке и стабилизации цен, сообщил ТАСС замглавы министерства Виктор Евтухов.

Он пояснил, что строительный бум привел к нехватке цемента и росту цен на него в центре России прошлой осенью. Сейчас РФ импортирует чуть более 3% от используемого цемента, а цены на него, по данным "Главгосэкспертизы России", с ноября 2020 года по декабрь 2021 года выросли на 12% - с 4,4 тыс. рублей за тонну до 5,2 тыс. рублей за тонну.

"Приказом Росстандарта приостанавливается инспекционный контроль на границе импортного цемента, который, в соответствии с порядком испытания, составлял 28 дней. Соответственно, на этот срок - а это почти месяц - может сократиться оформление импортного цемента", - сказал Евтухов. "Мы рассчитываем, что снижение длительности процедуры может подтолкнуть импортеров цемента к увеличению объема его ввоза в страну. А это в свою очередь должно как раз повысить конкуренцию на рынке и стабилизировать цены", - добавил он.

По словам замминистра, за последние пять лет производители цемента при передаче данных Росстату указывали мощности в 95-105 млн тонн в год, учитывая в том числе законсервированные производства, для ввода которых нужно от семи до 18 месяцев. Минпромторг оценивает действующие "цементные" мощности в стране в 65 млн тонн в год.

"В оперативном режиме за счет перераспределения потоков цемента из других регионов при участии Минпромторга и Минстроя дисбаланс был устранен. А отечественные цементные предприятия по итогам 2021 года обязались увеличить реальные действующие мощности на 3-5 млн тонн", - сказал Евтухов.

Он отметил, что в случае роста производства увеличивать импорт не понадобится. "Уверен, если отечественные производители будут справляться с поставленной задачей увеличить реальные объемы производства цемента и не допустят роста цен на свою продукцию выше коэффициента инфляции, рынок самоотрегулируется, и дополнительный импорт цемента в Россию не понадобится", - заключил замминистра.