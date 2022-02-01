Росатом получил разрешение на изготовление системы контроля и управления для АЭС "Аккую"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Компания "Русатом автоматизированные системы управления" (РАСУ, предприятие Росатома) получило от Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK) разрешение на изготовление системы контроля и управления электротехническим оборудованием для энергоблоков № 1 и № 2 АЭС "Аккую". Как сообщила пресс-служба РАСУ, это позволит компании приступить к производству важнейшего с точки зрения ядерной безопасности оборудования.

АЭС "Аккую" - строящаяся атомная электростанция на южном побережье Турции. Сооружается по российскому проекту, включающему строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3+. Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года.

АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, который реализуется по схеме BOO (build - own - operate - строй - владей - эксплуатируй). На сегодняшний день площадка сооружения атомной электростанции - одна из крупнейших атомных строек в мире. Заливка первого бетона под энергоблок № 1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года, под второй блок - в конце июня 2020 года, строительство блока №3 началось 10 марта 2021 года.