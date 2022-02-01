Минстрой проработает меры для предотвращения скачков цен на стройматериалы

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Минстрой России в 2022 году создаст комплекс мер по недопущению скачков цен на стройматериалы. По итогам 2021 года цены на некоторые виды стройматериалов выросли почти вдвое, сообщил журналистам во вторник замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

"Задача стоит резкого роста стоимости строительных ресурсов не допускать. <…> В этом году прорабатывается ряд мер по недопущению роста стоимости строительных ресурсов. Мы совместно с Минпромторгом подготовили системные предложения, они заключаются в прослеживании стоимости строительных ресурсов, от производителя до конечного потребителя. В регулировании отдельных производств "спрос - предложение", потому что мы знаем, что у нас на территории наблюдался локальный дефицит, например, по цементу в прошлом году в Северо-Западном регионе, в Центральном регионе наблюдался дефицит по цементу, на Дальнем Востоке были проблемы", - сказал Музыченко.

Также он отметил направление логистики, которое существенно влияет на ценообразование в сфере стройматериалов. "В прошлом году у нас с некоторыми материалами рост стоимости произошел как раз из-за логистики. То есть мы видим проблему в транспортировке", - сказал замминистра.

Он пояснил, что для решения проблемы скачков цен на стройматериалы создана рабочая группа, которая будет собираться раз в две недели. "Плюс приняты дополнительные решения, чтобы выработать единый механизм на уровне правительства РФ по взаимодействию федеральных и региональных органов исполнительной власти по мониторингу и предупреждению роста стоимости строительных ресурсов, потому что у нас, не секрет, и спекулятивный рост цен был на отдельные строительные ресурсы. Чтобы этого избежать, нам нужно выявлять своевременно данный рост и, соответственно, службам ФАС передавать информацию для принятия соответствующих мер локально на территории РФ", - добавил Музыченко.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала Федеральная антимонопольная служба. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.