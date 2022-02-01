Зеленский заявил о положительной динамике котировок облигаций Украины

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский заявил, что котировки облигаций Украины на международном рынке возвращаются на прежний уровень.

"Почти неделю на международных финансовых рынках есть положительная динамика в отношении наших облигаций. Их котировки возвращаются на свой прежний уровень, так что финансовый мир оценивает будущее с оптимизмом", - сказал президент во вторник, выступая на открытии седьмой сессии Верховной Рады.

Он сказал, что в финансовой системе все под контролем, план поступлений в бюджет в январе перевыполнен на 7 млрд гривен (более $240 млн), а в понедельник гривна укрепилась на 30 копеек и "постепенно возвращается к стабильному и запланированному курсу".

Кроме того, по его словам, "на рекордном уровне остаются золотовалютные резервы". "Это защищает от резких колебаний и укрепляет экономический иммунитет. Так же, как и сигналы о готовности финансовой поддержки Украины, которые мы слышим от наших партнеров и за которые я благодарю Евросоюз, США, Канаду и всех, кто вскоре будет готов объявить подобные решения", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, на Украине также достаточно запасов газа и угля. "Впервые в истории Украина использует весь потенциал атомной энергетики - впервые за 30 лет работают все атомные блоки наших АЭС", - напомнил глава государства.

Рынок украинских еврооблигаций обвалился 13 января, падение замедлилось только к понедельнику, 18 января. 19 января котировки украинских облигаций внешнего госзайма возобновили рост. Директор департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Алексей Лупин 20 января заявил, что Украина потеряла возможность привлекать внешний капитал в результате стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований из-за роста геополитического напряжения. По его словам, как на внешних рынках, так и на внутренних произошел рост премии за риск украинских ценных бумаг.