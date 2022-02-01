ФЭО: более 50% рынка переработки автомобильных аккумуляторов находится в серой зоне

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Незаконная переработка автомобильных аккумуляторов приводит к тому, что в природу сливают ежегодно более 10 тыс. тонн серной кислоты. Более половины рынка переработки находится сегодня в серой зоне, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Федерального экологического оператора (ФЭО, входит в Росатом).

"По мнению экспертов, сегодня как минимум половина этого рынка находится в серой зоне, когда цепочка перекупщиков выстроена недобросовестно и в ущерб экологии, ввиду того что там есть ценный свинец, который можно продавать, в том числе на экспорт. Такие участники рынка гонятся за своей сверхприбылью. <...> более 10 тысяч тонн опасной для человека и природы серной кислоты оказываются слиты на местности", - говорится в сообщении.

Согласно ежегодной официальной статистике, из переработанных аккумуляторов в стране образуется 4 тысячи тонн серной кислоты, между тем, учитывая содержание серной кислоты в аккумуляторе, в стране должно образовываться 15 тысяч тонн.

"Нам важно отследить всю цепочку переработки таких аккумуляторов, чтобы понять, где, на каком этапе электролит, содержащий серную кислоту, изымается. Потому что, когда электролит уходит из аккумулятора, он становится <...> отходом третьего класса опасности. Создание информационной системы нацелено на то, чтобы исключить нарушение природоохранного законодательства", - подчеркнул в разговоре с ТАСС директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.

По его словам, добросовестным участникам рынка необходимо до 1 марта зарегистрироваться в системе учета отходов I и II класса ФГИС ОПВК, учесть в ней собираемые аккумуляторы и показать их переработку как отходы II класса опасности.

"Несмотря на то, что вопрос сбора отходов I и II классов непосредственно у населения законодательно за нами не установлен, мы внимательно изучаем этот процесс, так как работаем с переработчиками аккумуляторов. У них сложился определенный порядок работы, и наша задача - не дестабилизировать этот рынок, а наладить учет в сфере работы с аккумуляторами. Грубо говоря, в ФГИС ОПВК должна быть информация о количестве этого вида отходов, сколько свинца получено, куда попадает электролит и так далее. Поэтому в настоящий момент мы готовы обсуждать оптимальные для всех механизмы взаимодействия", - добавил Лебедев.

Об инфосистеме учета отходов

С 1 марта 2022 года образователи отходов I и II классов опасности, которые не имеют собственных мощностей по переработке, обязаны передавать их Федеральному экологическому оператору. Все операции по работе с такими отходами будут вестись только на платформе ФГИС ОПВК. Система создана для решения задач федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в составе национального проекта "Экология", исполнение которого поручено госкорпорации "Росатом".

Отходы I-II классов - особо опасные отходы: свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртуть-содержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы). Радиоактивные вещества в этот список не входят.