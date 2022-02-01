В Петербурге протестируют европейский электробус MAN

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Петербургское предприятие "Пассажиравтотранс" проведет первое в России испытание электробуса MAN Lion’s City E, сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.

"В Петербурге пройдут первые в России испытания электробуса MAN Lion’s City E. Это первый электробус европейского производства, прошедший российскую сертификацию. Свою оценку образцу дадут водители, технические специалисты и пассажиры", - говорится в сообщении.

Тестирование будет длиться не менее двух месяцев. Электробус после подготовки выйдет на один из маршрутов, проходящих по Васильевскому острову и Петроградской стороне. Такие электробусы эксплуатируют в Германии, Швеции и других странах.

MAN Lion’s City E впервые представили на международном транспортном фестивале SpbTransportFest в мае 2021 года. Салон вмещает до 88 пассажиров, электробус может проехать на одной зарядке 350 км. При хороших условиях стабильный запас хода может достигнуть 550 км.

Предприятие "Пассажиравтотранс" активно развивает применение электробусов на городских маршрутах. Сейчас по Петербургу курсирует 12 таких автобусов. Ранее сообщалось, что ведется проектирование парка на 400 электробусов, который появится в Красногвардейском районе города в 2024 году.