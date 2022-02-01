В Татарстане инвестировали 91 млрд рублей в создание животноводческих объектов за пять лет

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в создание животноводческих объектов в Татарстане за последние пять лет составили 91 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил на заседании комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиль Залаков.

"За последние пять лет вложено в создание животноводческих объектов 91 млрд рублей, в том числе в молочном животноводстве введено 59 тыс. новых скотомест, произведен капитальный ремонт и модернизация 1 178 коровников на 117 тыс. голов, построено 563 сенажных траншей на сумму 6,2 млрд рублей", - сказал Залаков.

По его данным, за 2021 год в эксплуатацию ввели 20 новых молочных ферм и комплексов на 14,6 тыс. голов. "Это позволило получить дополнительно 40 тыс. тонн молока в год. В 2022 году введут еще 20 новых молочных комплексов на 17 тыс. голов коров", - сказал Залаков.

В 2021 году производство молока в Татарстане составило 1,9 млн тонн (101% к 2020 году), произвели скота и птицы на убой в живом весе более 539 тыс. тонн (102%), яиц - 1,5 млрд штук (102%).