Росприроднадзор подал иск к "дочке" "Южуралзолота" на 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора против компании "Соврудник" (входит в "Южуралзолото группа компаний", ЮГК). Сумма исковых требований Росприроднадзора составляет 1,83 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление поступило 31 января. Как следует из картотеки, Росприроднадзор намерен добиться взыскания обязательных платежей и санкций с компании "Соврудник". Подробности о претензиях ведомства в материалах суда не приводятся. Иск пока не принят к рассмотрению.

ТАСС пока не располагает комментариями Росприроднадзора и компании.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в России, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.