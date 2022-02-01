В Новгородской области разработают стратегию развития креативных индустрий

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Стратегию развития креативных индустрий разработают в Новгородской области со ставкой на развитие мультимедиа и подготовку VR-разработчиков. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Сразу по трем ключевым направлениям начали разрабатывать стратегию развития креативных индустрий в Новгородской области по итогам проектной сессии Rurban Creative Lab, которая прошла в Великом Новгороде в декабре 2021 года с участием экспертов АСИ", - сказали в пресс-службе.

Первое направление - это развитие образования в сфере мультимедийных технологий. В частности, в регионе сформируют единую образовательную траекторию для подготовки AR/VR-разработчиков и технических специалистов для двух этапов видеопроизводства - препродакшена и постпродакшена. "Таких специалистов в Новгородской области будут готовить, начиная со школьного возраста, формируя их непрерывный карьерный путь", - отметил руководитель проектов центра практик качества жизни АСИ Илья Токарев, слова которого привела пресс-служба.

Второе направление - развитие в регионе бизнеса, ориентированного на мультмедийную продукцию. В первую очередь, речь идет о компаниях, занимающихся препродакшеном и постпродакшеном в видеопроизводстве.

Третье направление - капитализация культурно-исторического наследия Новгородской области. В частности, речь идет об закреплении местных культурно-исторических брендов, создании виртуальных туров и маршрутов по знаковым местам региона, оцифровка памятников архитектуры, а также развитии качественной event-индустрии в регионе. "Будет составлен план, благодаря реализации которого Новгородская область сможет стать лучшей площадкой для проведения масштабных конференций и мероприятий", - сказал директор Фонда развития креативной экономики Великого Новгорода Юрий Весельев, которого цитирует пресс-служба.

Другие направления

Кроме того, в стратегию развития креативных индустрий региона отдельным пунктом войдет создание креативных кластеров. Помимо эко-бьюти-хаба "Трест", запущенного в рамках лаборатории Rurban Creative Lab в 2021 году, в Новгородской области обсуждается появление еще как минимум двух творческих пространств - в Боровичах и Старой Руссе. Также в Великом Новгороде появятся первые арт-резиденции - на площадке "Треста" и на базе одного из городских музеев.

"Все эти предложения, проработанные в рамках проектной сессии с экспертами АСИ новгородскими предпринимателями, общественниками и представителями регионального правительства, будут структурированы и дополнены. В дальнейшем они станут основой стратегии развития креативной экономики Новгородской области, которая будет закреплена региональным законодательством", - рассказала директор центра практик качества жизни АСИ Татьяна Журавлева.