Товарооборот России и Венгрии за 10 месяцев 2021 года увеличился более чем на треть

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Товарооборот РФ и Венгрии за январь - октябрь 2021 года вырос на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил $5,06 млрд. Об этом говорится в материалах Кремля к встрече президента РФ Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"По итогам января - октября 2021 года объем российско-венгерского товарооборота увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 33,8% и составил $5,06 млрд", - следует из материалов.

Отмечается, что российский экспорт при этом вырос на 50,1% до $3,16 млрд, импорт увеличился на 13,3% и составил $1,9 млрд.