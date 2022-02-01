Посол РФ: жители ФРГ в случае запуска "Северного потока - 2" не будут много платить за газ

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. "Северный поток - 2" является взаимовыгодным международным проектом, который позволит поставлять газ в Германию по нормальным ценам. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в опубликованном во вторник интервью телеканалу N-TV .

"Это международный проект, взаимовыгодная история. Мы поставляем газ по нормальным ценам на основе долгосрочных договоров. Германия будет покупателем номер один в Европе, а немецким потребителям больше не придется так много платить", - сказал дипломат.

Нечаев напомнил, что Москва уже 50 лет поставляет газ в Германию. "Ни разу мы не давали повода считать нас ненадежным поставщиком", - заявил он.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.