ОАЭ и Армения подписали соглашение о сотрудничестве в сфере торговли

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) Абу-Даби и национальная инвестиционная компания Армении Enterprise Armenia подписали соглашение о сотрудничестве в сфере торговли и инвестиций. Об этом во вторник сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Договор был заключен на полях всемирной выставки "Экспо-2020" (Expo 2020) в Дубае между генеральном директором ТПП Абу-Даби Мохаммедом Хилалом аль-Мухайри и министром экономики Армении Вааном Керобяном. Согласно документу, обе стороны будут работать над развитием торговых отношений и улучшением инвестиционного климата с целью реализации ряда проектов в различных сферах экономики.

Аль-Мухайри заявил, что "власти ОАЭ активно сотрудничают как с региональными, так и глобальными бизнес-структурами, создавая благоприятную деловую среду, и партнерство с Ереваном является тому подтверждением".

Он отметил, что "в последние годы наблюдается заметный прогресс в двусторонних отношениях ОАЭ и Армении", уточнив, что "данное соглашение станет основой для дальнейшего взаимодействия, особенно в сфере стимулирования экспорта и импорта между двумя странами".

Директор по инвестициям Enterprise Armenia Арам Варданян в свою очередь заявил, что "Ереван заинтересован в изучении новаторского опыта ОАЭ в частном секторе", указав, что "соглашение с Абу-Даби откроет новые горизонты для совместного сотрудничества и увеличения потенциала обеих сторон в сфере инвестиций".