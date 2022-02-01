В Еврейской автономной области построят площадки для санитарной авиации

ТАСС, 1 февраля. Вертолетные площадки для санитарной авиации построят в Еврейской автономной области для стабилизации ситуации в здравоохранении региона. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"В ЕАО будет создана сеть вертолетных площадок для санитарной авиации, построены быстровозводимые гаражные комплексы для автомобилей скорой помощи, реализована программа повышения уровня материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения. Это только первые - ближайшие и конкретные - шаги, которые будут предприняты федеральным центром для стабилизации ситуации в здравоохранении региона и обеспечения людей качественной и своевременной медицинской помощью. Такие решения приняты по итогам совещаний, которые сегодня совместно с губернатором ЕАО Ростиславом Гольдштейном и представителями Минздрава России провел в регионе глава Минвостокразвития Алексей Чекунков", - говорится в сообщении.

Приоритетные проекты рассмотрит президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Средства выделят по линии единой субсидии.

На средства единой субсидии в области уже реализуется 28 мероприятий в сфере здравоохранения. На них выделили 1,13 млрд рублей из федерального бюджета. Для повышения качества предоставляемых медицинских услуг оборудованием оснастили 18 больниц, 32 фельдшерско-акушерских пункта, приобрели 27 машин скорой медицинской помощи и 110 служебных квартир для медиков.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра России. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона, это 6,6 млн человек.