Burger King попросил Минпромторг отменить эмбарго на импортный сыр из-за нехватки сырья

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King обратилась с письмом в Минпромторг для отмены продовольственного эмбарго на импортные сыры из-за нехватки продукции отечественного производства, говорится в сообщении компании.

"Burger King обратился в Минпромторг с просьбой об отмене антисанкций, связанных с поставками импортного сыра в Россию", - отмечается в сообщении.

Компания объясняет свою позицию значительно возросшим спросом посетителей на продукцию компании, где в составе есть сыр. При этом сеть сталкивается с ситуацией, в которой поставщики не могут удовлетворить столь стремительный рост спроса, подчеркнули в Burger King.

Россия ввела продовольственное эмбарго в августе 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с событиями на Украине.