Выручка резидентов нижегородского технопарка "Анкудиновка" выросла за год в 20 раз

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Резиденты технопарка "Анкудиновка" в Нижнем Новгороде в 2021 году увеличили свою выручку в 20 раз, до 26 млрд рублей, сообщает во вторник пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на замгубернатора Андрея Саносяна.

"Выручка резидентов технопарка "Анкудиновка" за 2021 год выросла на 20% и составила 26 млрд рублей. На сегодняшний день в технопарке размещены 39 компаний-резидентов, заполняемость площадей составляет 94%. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян", - сообщили в правительстве.

Саносян отметил, что в течение 2021 года резиденты технопарка привлекли более 2 млрд рублей инвестиций. Это средства учредителей и государственной поддержки в виде различных грантов и субсидий. "Важно, что в технопарке могут получить поддержку не только резиденты, но и все инновационные проекты региона. Здесь открыты региональные представительства "Сколково" и Фонда содействия инновациям, реализуются специальные меры господдержки для высокотехнологичного бизнеса. В 2021 году только по линии ФСИ нижегородские компании получили более 320 млн рублей грантовой поддержки", - приводит пресс-служба слова Саносяна.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов добавил, что одно из важных направлений работы технопарка - координация районных бизнес-инкубаторов. Технопарк также активно развивает образовательное направление. "Здесь проводятся различные курсы для предпринимателей по актуальным для бизнеса темам - от маркетинга до бухучета. Также недавно здесь была разработана программа для сотрудников бизнес-инкубаторов, создан видеокурс по всем мерам господдержки", - цитирует Черкасова пресс-служба.

Технопарк "Анкудиновка" является государственным учреждением, которое оказывает поддержку малому и среднему инновационному предпринимательству Нижегородской области на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до коммерциализации продукта. Технопарк построили по государственной программе "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий".