Туроператоры сократили долги за несостоявшиеся туры до 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся из-за пандемии туры сократились к концу 2021 года с 44 млрд рублей до 6,5 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.

"Долг по состоянию на конец прошлого года сократился до 6,5 млрд руб. Это значит, что чуть более 80% обязательств перед туристами на конец прошлого года было закрыто либо деньгами, либо туристу была оказана соответствующая услуга. Если говорить о количестве туристов, то из 1,3 млн туристов обязательства были выполнены перед 1,1 млн туристов", - сказала Догузова.

Необходимо сделать все возможное, чтобы оставшиеся долги были возвращены туристам в течение 2022 года, подчеркнула глава ведомства. Она напомнила, что в конце 2021 года Госдума приняла закон, который позволяет продлить еще на год отсрочку обязательств туроператоров по турам в закрытые страны. В соответствии с этим законом должно быть принято постановление. Сейчас документ находится на финальной стадии согласования со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

"Я думаю, что с учетом всех еще моментов, которые нужно нам пройти, всех развилок, я думаю, что мы в течение февраля его точно внесем в правительство России и до конца февраля оно будет принято", - сказала Догузова.

Глава ведомства призвала туроператоров и до принятия постановления возвращать туристам долги по "очевидно открытым странам", таким как Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба, Кипр, Хорватия и ряду других.