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Энергопотребление в России выросло в годовом выражении на 3,7%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России с начала 2022 года выросло на 3,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составило 108,56 млрд кВт·ч. Об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, слова которого передает пресс-служба.

"По состоянию на 31 января 2022 года потребление электроэнергии в Российской Федерации с начала 2022 года выросло на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года и составило 108,558 млрд кВт·ч, выработка электроэнергии объектами генерации с начала года увеличилась на 3,6%, до 111,028 млрд кВт·ч", - отметил он.

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