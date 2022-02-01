Еврокомиссия получила от "Газпрома" часть ответов в рамках расследования о газовом кризисе

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) получила от "Газпрома" часть ответов в рамках начавшегося в октябре расследования о газовом кризисе в Европе, ожидает дополнительной информации и не комментирует ход расследования. Об этом заявила во вторник представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе.

"Могу подтвердить, что мы направили ряд вопросов "Газпрому", но также и другим участникам рынка. Мы уже получили от "Газпрома" часть официальных ответов, мы ждем ответов на остальные вопросы. Что касается расследования, то оно продолжается, мы не можем комментировать его ход, возможные результаты или сроки завершения", - сказала она.