"Транснефть" утвердила программу инновационного развития до 2026 года

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" утвердил программу инновационного развития до 2026 года, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров ПАО "Транснефть" 26 января 2022 года утвердил программу инновационного развития ПАО "Транснефть" на период до 2026 года, разработанную в соответствии с методическими указаниями Минэкономразвития России", - сказано в сообщении. Программа была согласована со стороны Минэнерго, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минвостокразвития и одобрена на заседании межведомственной рабочей группы по технологическому развитию при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России, отметила "Транснефть".

В рамках данной программы "Транснефть" планирует сосредоточиться на НИОКР и инновационных проектах, направленных на поддержание высокого уровня технологического развития, и продолжении освоения собственного производства продукции.

"Программой предусмотрены мероприятия по мониторингу технологических трендов в России и за рубежом, апробации новых наиболее эффективных с экономической и технологической точки зрения технических решений, в том числе, альтернативные источники тепла/естественного освещения, методы аэрокосмического профилирования (интерферометрии), технические решения на базе роботизированных систем", - подчеркнули в "Транснефти".

В нее также включен ряд инновационных проектов и мероприятий в сфере цифровизации производства и применения технологий искусственного интеллекта.