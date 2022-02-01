{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

FT: несколько стран ЕС предложили ограничить России доступ к средствам МВФ при вторжении

По данным Financial Times, речь идет о том, чтобы заморозить для России доступ к СДР - специальным правам заимствования, которые являются расчетной единицей МВФ

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Несколько стран ЕС выступили с предложением ограничить России доступ к средствам Международного валютного фонда (МВФ) в случае якобы планируемого вторжения на Украину. Об этом пишет во вторник газета Financial Times, сотрудники которой ознакомились с документами, содержащими такую инициативу.

На эту тему
Без долларов и смартфонов? Какими новыми санкциями США и ЕС угрожают России
Без долларов и смартфонов?

По данным издания, речь идет о том, чтобы заморозить для России доступ к СДР - специальным правам заимствования, которые являются расчетной единицей МВФ. Газета также указывает, что разработанные США и ЕС пакеты санкций могут нанести удар по крупнейшим российским банкам. Обсуждается и возможность отключения России от SWIFT - межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

В августе прошлого года МВФ одобрил выделение государствам - членам организации СДР на сумму, эквивалентную $650 млрд, для помощи в восстановлении экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Тогда Россия получила от фонда по своей квоте 12,3 млрд СДР, что на тот момент соответствовало $17,5 млрд.

Ранее российский исполнительный директор в МВФ, дуайен Совета директоров организации Алексей Можин рассказал в интервью ТАСС, что эти средства предназначены в первую очередь для бедных стран, их использование крайне ограничено. Он пояснил, что "страны с низким уровнем дохода смогут использовать эти СДР для погашения своих долгов перед фондом, они также смогут их обменять на настоящие деньги".

Теги
УкраинаРоссия
Путин: Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе
Президент РФ обратил внимание на то, что это происходит благодаря долгосрочным контрактам
Путин: Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе
Читать полностью