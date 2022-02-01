FT: несколько стран ЕС предложили ограничить России доступ к средствам МВФ при вторжении

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Несколько стран ЕС выступили с предложением ограничить России доступ к средствам Международного валютного фонда (МВФ) в случае якобы планируемого вторжения на Украину. Об этом пишет во вторник газета Financial Times , сотрудники которой ознакомились с документами, содержащими такую инициативу.

По данным издания, речь идет о том, чтобы заморозить для России доступ к СДР - специальным правам заимствования, которые являются расчетной единицей МВФ. Газета также указывает, что разработанные США и ЕС пакеты санкций могут нанести удар по крупнейшим российским банкам. Обсуждается и возможность отключения России от SWIFT - межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

В августе прошлого года МВФ одобрил выделение государствам - членам организации СДР на сумму, эквивалентную $650 млрд, для помощи в восстановлении экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Тогда Россия получила от фонда по своей квоте 12,3 млрд СДР, что на тот момент соответствовало $17,5 млрд.

Ранее российский исполнительный директор в МВФ, дуайен Совета директоров организации Алексей Можин рассказал в интервью ТАСС, что эти средства предназначены в первую очередь для бедных стран, их использование крайне ограничено. Он пояснил, что "страны с низким уровнем дохода смогут использовать эти СДР для погашения своих долгов перед фондом, они также смогут их обменять на настоящие деньги".