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Еврокомиссар по энергетике посетит Азербайджан и США для обсуждения поставок газа в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отправится 4 февраля в Азербайджан и 7 февраля в США для обсуждения дополнительных поставок газа в Евросоюз. Об этом сообщил во вторник представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

"Переговоры о поставках газа продолжатся. В пятницу еврокомиссар Симсон отправится 4 февраля в Азербаджан для участия в министерской встрече стран участниц Южного газового коридора. 7 февраля она и верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозеп Боррель отправятся в США для участия в заседании Совета ЕС - США по энергетике", - отметил он.

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