Путин: Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Долгосрочные контракты сейчас позволяют Будапешту получать российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

"Можно сказать, что вот эти договоры до 2036 года, подписанные в прошлом году, - это же результат прежде всего вашей работы", - обратился Путин к своему визави.

Он отметил, что эти договоры не просто позволяют обеспечить стабильные поставки до 2036 года. "Важно и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе", - указал российский президент.

Путин заверил Орбана в стабильности поставок в страну российского газа. "В прошлом году "Газпром" подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года, поэтому здесь стабильность поставок обеспечена", - сказал Путин.

Он добавил, что, несмотря на все ограничения, за 11 месяцев прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 30%. "Это хороший знак, хороший сигнал", - считает президент РФ. Он напомнил, что сотрудничество двух стран продолжается и в рамках крупных проектов, а именно - в совместной работе по АЭС "Пакш". "Энергетика в целом занимает большое место в нашем сотрудничестве", - указал Путин.

Кроме того, он отметил работу России и Венгрии в области машиностроения и, в частности, совместный контракт на поставку вагонов в Египет. "В целом ситуация в этом плане развивается, на мой взгляд, вполне удовлетворительно", - заключил Путин.