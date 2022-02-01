Красноярская компания оспорила в суде лишение ее статуса регоператора по вывозу мусора

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Компания "Росттех" оспорила в Арбитражном суде Красноярского края приказ регионального министерства экологии и рационального природопользования о лишении ее статуса регионального оператора по вывозу мусора на правобережье Красноярска. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.

По оценке министерства, компания нарушала схему вывоза отходов после сортировки на мусоросортировочном заводе. В конце января приказом ведомства "Росттех" был лишен статуса регионального оператора по Красноярской правобережной технологической зоне.

"Общество с ограниченной ответственностью "Росттех" <...> обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании недействительным приказа министерства <...>. Вопрос о принятии заявления к производству Арбитражного суда Красноярского края будет решен в течение пяти рабочих дней", - сообщили в суде.

По информации суда, компания утверждает, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом изменилась схема потоков транспортирования отходов в связи с изменением объекта захоронения отходов. В 2021 году местом размещения отходов стал полигон АО "Автоспецбаза", куда компания возила ТКО и не допускала нарушений схемы. Поэтому истец считает, что оснований для лишения его статуса регионального оператора по Красноярской правобережной технологической зоне не имеется.

Компания "Росттех" оказывает услуги по сбору, транспортированию, обработке (сортировке), размещению отходов IV-V классов опасности. "Росттех" также работает регоператором в Железногорской, Норильской и Таймырской технологических зонах.