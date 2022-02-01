"Лента" завершила сделку по покупке "Утконоса"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" завершил сделку по покупке онлайн-гипермаркета "Утконос" стоимостью 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

С приобретением "Утконоса" "Лента" рассчитывает усилить конкуренцию в ценовых сегментах выше среднего и премиум, а доля в сегменте e-grocery (доставки продуктов) "Ленты" значительно увеличится и теперь составит около 11%, добавляют в компании.

В настоящее время руководство "Ленты" разрабатывает план последовательного объединения "Ленты онлайн" и "Утконоса" в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых будет охватывать собственный рыночный сегмент и определенные покупательские миссии, отмечается в сообщении.

С целью финансирования сделки "Лента" разместит дополнительный выпуск обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу "Севергрупп". Акционеры МКПАО "Лента", голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос об увеличении уставного капитала путем подписки, будет проведено 11 февраля 2022 года в форме заочного голосования. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, является 19 января 2022 года. "Лента" планирует осуществить платеж в пользу ООО "Севергрупп" после получения средств, привлеченных в рамках размещения акций, добавляют в компании.

Ранее ретейлер "Лента" сообщил о покупке онлайн-ретейлера "Утконос" за 20 млрд рублей. По условиям соглашения о приобретении, вся доля участия в капитале "Утконоса" будет передана "Ленте" до конца первой недели февраля 2022 года. Объединенное онлайн-подразделение получит название Lenta-U. После завершения сделки генеральный директор "Утконоса" Дэнни Перекальски займет должность генерального директора онлайн-подразделения Lenta-U. Бренды сохранятся, "Утконос" станет частью онлайн-бизнеса "Ленты" для предоставления полного спектра онлайн-услуг по доставке товаров.