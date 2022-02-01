МЭР: Россия готова участвовать в споре ЕС и Египта в ВТО для поддержки экспортеров из РФ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия планирует принимать активное участие в качестве третьей стороны в споре Евросоюза и Египта в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с ограничениями импорта на египетскую территорию. Об этом ТАСС сообщил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев, отвечая на соответствующий вопрос.

"Инициированный Брюсселем спор представляет для нас системный интерес. Планируем активно в нем участвовать в качестве третьей стороны, в случае, если стороны дойдут до стадии формирования третейской группы", - сказал Ильичев.

По его словам, российские экспортеры сталкивались при регистрации и осуществлении своих поставок в Египет с трудностями, аналогичными тем, что испытывают европейские поставщики. Египетское законодательство, требующее наличия регистрации в профильном государственном органе для импорта в страну ряда товаров, включая черную металлургию, непрозрачно, а получение необходимых документов может занимать от трех месяцев до нескольких лет, пояснил Ильичев. При этом Россия пошла "отличным от ЕС путем", добившись точечного снятия ограничений на основе обращений бизнеса, подчеркнул замглавы МЭР РФ.

"Так, летом прошлого года удалось открыть доступ на египетский рынок железа для арматуры "НЛМК-Урал", по оценкам которого, ежегодный ущерб от меры составлял порядка $100 млн. Однако вопрос с доступом наших товаров в Египет остается открытым. Сегодня мы прилагаем усилия для регистрации как экспортера в Египте "КРЦ ЭФКО-Каскад", который столкнулся с аналогичными сложностями по экспорту масложировой продукции", - сообщил Ильичев.

Он добавил, что в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) РФ также ведет с Египтом переговоры по заключению соглашения о свободной торговле, чтобы "не только снять тарифные ограничения, но и упростить процедуры торговли в целом". Кроме того, МЭР РФ продолжает оказывать помощь в скорейшем получении регистрации каждому российскому экспортеру. "Отдельным направлением в этом смысле, пока идет спор ЕС с Египтом, для нас остается переговорная площадка по ЗСТ (зона свободной торговли - прим. ТАСС)", - отметил замминистра.

26 января Еврокомиссия сообщила, что ЕС подал запрос на начало спора с Египтом в рамках ВТО по поводу требований Египта об обязательной регистрации импорта на ряд продукции. ЕС полагает, что эти требования нарушают правила ВТО, поскольку накладывают ограничения на ввоз широкого спектра товаров, экспорт которых из ЕС сократился на 40% после введения требований об обязательной регистрации в 2016 году, следует из пресс-релиза ЕК.