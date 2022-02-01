Добывающему сектору Якутии до 2027 года требуется свыше 20 тыс. специалистов

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Общая кадровая потребность добывающего сектора Якутии до 2027 года составляет свыше 20 тыс. специалистов. Об этом сообщил журналистам во вторник министр промышленности и геологии Максим Терещенко.

"Кадровая потребность в 2022-2027 годах составляет 20 125 человек", - сказал Терещенко.

Наибольшее число специалистов требуется по направлению "Горное дело" (3 098), "Прикладная геология" (1 407), "Нефтегазовое дело" (1184), "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" (1 030).

По его словам, в регионе создали три профильных профессионально-образовательных кластера: угледобывающий, золотодобывающий, нефтегазовый. Министр уточнил, что ведется целенаправленная подготовка кадров для добывающей отрасли в вузах и учреждениях профобразования Якутии.

Индекс промышленного производства в Якутии по итогам прошлого года превысил 116%. Власти отметили повышение показателей добычи газа, серебра, угля и золота. В 2021 году возобновили добычу олова. Финансирование геологоразведочных работ составило 28 млрд рублей.